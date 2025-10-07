【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は６日、米国に輸入される全ての中・大型トラックに１１月１日から２５％の関税を課すと自身のＳＮＳで表明した。９月の投稿では大型トラックを対象に１０月１日から適用する意向を示していたが、対象範囲を中型トラックにも拡大した上で実施を１か月先送りした。米国は現在、中・大型トラックの多くに２５％の基本関税をかけている。トランプ氏のＳＮＳ投稿に関する詳細は不明だ