「ルーキーシリーズ第１７戦スカパー！・ＪＪＣ杯」（７日、びわこ）１号艇で人気を集めたオーバーエイジ枠の前田篤哉（２８）＝愛知・１２０期・Ａ１＝がインからしっかりと逃げ切り、今年Ｖ３、びわこはＶ２、通算では１４回目の優勝を飾った。２着には地元の中島秀治（滋賀）、接戦の３着には登玉隼百（兵庫）が入り決着した。前田兄弟の勢いが止まらない。プレミアムＧ１・ヤングダービー（宮島）での弟・滉の優勝に続