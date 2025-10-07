漫才コンビ、ザ・ぼんちのぼんちおさむの弟子ぼんちきよし（49）が7日、奈良・生駒市の芸術会館美楽来で、自身初の写真展「ぼんちきよし写真展Good Morning Asia」（8日〜12日）のオープニング会見に出席。おさむや、漫才コンビ宮川大助・花子も祝いに駆けつけた。21年にカメラマンに転身したきよしが、初の写真展を開催。来年にはタイでの展示会も予定している。「僕の写真は『距離感』。一期一会の2度とない瞬間を、アジアを回