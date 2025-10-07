「東京ガールズコレクション」が、名古屋で14年ぶりに開催します。2026年2月、IGアリーナで開かれる「TGCinあいち・なごや2026」。10月7日、イベント本番に出演するともに愛知県出身の岩田剛典さんと生見愛瑠さんが地元開催への思いを語りました。岩田剛典さん：「夢だったり刺激だったり、色んなイマジネーションを与えられる。そんな環境だと思います」生見愛瑠さん：「(地元開催で)かっこいい姿見せなきゃ