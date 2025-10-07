10月14日（火）24時59分〜25時29分 日本テレビ（※関東ローカル）にて新感覚スマホホラーサスペンスドラマ「君のスマホを見てみたら」を放送。TVerにて配信あり。■誰も知らない秘密をスマホはすべて知っている…？スマホは知っている。笑顔の裏の本音も、過去の未練も、誰かへの嫉妬も。親も、恋人も、親友も知らない自分の秘密をスマホは知っている。スマホを覗けば、持ち主の全てが分かる…。主人公は冴えないOL。満たされない