10月9日（木）深夜1時35分〜「石川県でイルカと泳ごう！の旅」第1話旅猿が再始動！ゲストの蛍原徹さんと共に「石川県でイルカと泳ごう！の旅」がスタート！まずは蛍原が大好きな「パン」を求め、知る人ぞ知る名店へ。いざこざだらけの旅がいよいよ開始！