自民党総裁選の投開票日まで、あと4日に迫った9月30日。大本命とされる小泉進次郎農水相が所属する自民党の神奈川県連による“選挙不正疑惑”が「文春オンライン」に報じられた。大手紙の政治部記者の解説。「記事内では、神奈川県連衆院9区の支部長だった、中山展宏前衆議院議員が証言しています。中山氏によれば、支部長として勧誘した党員の党員資格が2025年の6月20日付で抹消され、今回の総裁選の投票用紙が郵送されなかった