今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の高官発言などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５０円００～１５１円２０銭。 「高市トレード」による円売りは依然として活発で、東京市場では一時１５０円７０銭近辺まで円安が進行した。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていないが、ボスティック・アトランタ連銀総裁やボウマンＦＲＢ副議長、ミランＦＲ