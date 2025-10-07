ENEOSは10月1日、日本初となるトラック対応の商用車専用EV充電ステーション「大井充電ステーション」を品川区八潮地区に開設した。商用車専用のEV充電ステーションとしては国内初だという。「大井充電ステーション」の概要EVトラックの導入拡大にあたっては、充電待ちによる運行計画への支障や、充電コスト削減目標の達成が難しいといった課題が指摘されている。今回開設された「大井充電ステーション」では、こうした課題に対応し