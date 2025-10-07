●準優勝時からのレベルアップに手応え「技術を上げないといけないと思って」 “日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30〜21:56)にTBSで生放送される。4年ぶり4回目の決勝進出を決めたお笑いコンビ・うるとらブギーズ(佐々木崇博、八木崇)に、決勝進出の喜びや決勝への意気込みを聞いた。うるとらブギーズ(佐々木崇博、八木崇)今年も『お笑いの日』(11日14:00〜21:56)のフィナーレとして開催