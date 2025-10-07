【モデルプレス＝2025/10/07】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が10月7日、自身のInstagramを更新。娘とのオーストラリア旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】小澤陽子アナ、オーストラリアでの娘との2ショット◆小澤陽子アナ、娘との豪旅行公開小澤アナは「休暇の旅先は、オーストラリアでした」と報告。「学生時の留学先であり、最後に訪れてからもう14年」と明かした。シドニー、ハミルトン島、マッカイ、ブリスベ