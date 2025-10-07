【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの冠番組『timeleszの時間ですよ』が、10月13日21時30分からTBSにて放送される。 ■スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も 『timeleszの時間ですよ』は、6月にtimeleszのTBSプライム帯での初冠番組として放送された同名番組の第2弾。今回は“時間”をテーマに様々な企画が繰り広げられる。 ◇「気になるアノ時間を大調査！timeleszハイ＆ロー」