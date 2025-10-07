【モデルプレス＝2025/10/07】YouTuberのかすが7日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートに反響が寄せられている。【写真】かす、膝上ワンピから圧巻美脚披露◆かす、美脚際立つABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の恋愛見届人を務めているかすは「新シーズン始まったっ チュンチョン編楽しもう〜！」と報告。水色の羽織りに同系色の膝上丈ワンピース姿を披露した