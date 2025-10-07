LDH発のD.LEAGUEチーム『LDH SCREAM』のチームテーマ曲「SCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO」が本日10月7日に配信リリースされた。LDH SCREAM は『D.LEAGUE 25-26 SEASON』より新たに参戦する、LDH唯一のプロダンスチーム。チームオーナーにEXILE HIRO、チームディレクターにEXILE NAOTO、クリエイティブプロデューサーにSHIGE・Deeを迎え、“CHAMPIONSHIP優勝”を目標に今シーズンより始