サッカー日本代表は7日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けた合宿2日目を行い、招集全26人が集結した。フルメニューが報道陣に公開され、GK陣3人と長友、谷口、安藤、堂安、田中、中村、斉藤、望月、藤田、相馬がピッチで練習。ボール回しや3対2、シュート練習などで汗を流した。MF伊東らは室内でフィットネスバイクなどで調整した。▽今回の日本代表招集メンバー【GK】早川友基(鹿島)大迫敬介(広島)鈴木彩艶(パルマ)【DF】