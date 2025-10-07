三重・賢島で見つけた、海辺の隠れ家BBQスポット賢島港から送迎もしてくれます（悪天候時は車での送迎）英虞湾(あごわん）の美しい景色を見ながらの〜んびり向かいます海から到着！というのも非日常感満載です伊勢志摩の美しい海に囲まれた賢島は、豊かな自然と穏やかな時間が流れる癒しのリゾートエリア。その静かな入江にひっそりと佇む「賢島フィッシングパーク 海遊苑」は、釣りとBBQの両方が楽しめる、まさに“欲張り”なレジ