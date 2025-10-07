自民党新執行部は7日、公明党幹部と連立の継続に向けた協議を行いました。7日に発足した自民党の新執行部は午後、公明党の執行部と「顔合わせ」を行い、その後、自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表が幹事長を交え、連立継続に向けた協議を行いました。斉藤代表はこれまでに高市総裁に対して「政治とカネ」の問題や靖国神社参拝をめぐる歴史認識などについて懸念を伝えていました。公明党側から改めて靖国問題や外国人政策への対応