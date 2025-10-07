シャープは10月7日、ウォーターオーブン「ヘルシオ」の新製品「AX-U1C」を発表した。発売日は11月20日。価格はオープンで、直販価格は96,800円。ウォーターオーブン「ヘルシオ」＜AX-U1C-B（マットブラック）＞シャープの「ヘルシオ」は、最初から最後まで過熱水蒸気を使って調理することで、食材に適度な潤いを与えながらおいしく仕上げるウォーターオーブン。「AX-U1C」はヘルシオユーザーによく使われる機能を厳選したベーシッ