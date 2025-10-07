日立製作所は10月7日、企業におけるAIエージェントの導入効果を最大化するため、AI特有の運用課題を解決し、健全なガバナンスと継続的な運用改善を伴走型で支援するサービス「Hitachi Application Reliability Centers(HARC) for AI」を提供開始すると発表した。○「HARC for AI」の概要新サービスは、グローバルで60社以上のお客さまの運用改善で成果をあげてきたHARCを拡充し、AIの運用課題の解決に適用するもの。2025年4月より