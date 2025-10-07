石破茂首相が10日に発表を予定する戦後80年見解で、日米開戦前に若手官僚らを集めた「総力戦研究所」が日本必敗を予測したにもかかわらず、戦争に突き進んだ経緯に言及することが分かった。政府関係者が7日、明らかにした。