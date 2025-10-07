レンタルできるスノボ持ち物初心者や年に数回しか滑らない人はレンタルでOK。スノボの持ち物を準備する際、レンタル可能なアイテムを知っておくことで費用を大幅に節約できます。さらに、レンタルを活用すれば大きな荷物を持ち運ぶ必要もなくなり、移動が格段に楽チンに！ まさに一石二鳥です。ただし、全てのスキー場で必ずレンタルできるわけではないため、事前に利用するスキー場でレンタルサービスがあるかを確認しましょう。