登山中の児童など19人がハチに刺され、病院に搬送です。消防によりますと7日午前11時ごろ、広島・廿日市市栗栖の山中で、校外学習のため登山をしていた市内の小学校6年生の児童15人と、引率していた教師1人、ボランティアガイドの3人、あわせて19人がハチに刺され、市内の病院に搬送されました。全員、命に別条はありませんでしたが、1人の児童が自力で歩けない状態になったということです。現場は栗栖橋から西に2kmほどの場所で、