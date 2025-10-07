『timeleszの時間ですよ』が、TBS系にて10月13日21時30分から放送されることが決まった。timeleszのTBSプライム帯での初冠番組として6月に放送された番組の第2弾で、初のゴールデンSPとなる。【動画】timeleszが歌う主題歌は歌謡テイスト橋本将生主演『ひと夏の共犯者』60秒トレーラー今回のテーマは“時間”。“時間”にまつわるあらゆる企画に、timeleszが体を張ってチャレンジする。「気になるアノ時間を大調査！timele