2024年度前期連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマで、土居志央梨が主演する『山田轟法律事務所』が、NHK総合にて2026年3月に放送されることが決まった。【写真】『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』に出演する戸塚純貴、伊藤沙莉上野の片隅にある山田よねと轟太一の山田轟法律事務所。その設立には知られざるエピソードがあった。『虎に翼』では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーをふんだんに盛り込み