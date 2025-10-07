◆ＪＡＢＡ東京都企業秋季大会▽準決勝ホンダ４―２鷺宮製作所（７日・大田スタジアム）ドラフト上位候補に挙がる鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）が先発。７回を３安打１失点と好投した。左腕から切れのある直球と多彩な変化球を投じ、ホンダ打線を封じた。「公式戦なので、しっかり試合を作ることをメインに臨みました。（７回１失点は）合格ラインだと思います。四球を２つ出しましたが、それ以外はストライク先行でいけ