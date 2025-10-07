◆日本ハム紅白戦（７日・エスコンフィールド）日本ハムはＣＳへ向けて紅白戦を行い、紅組の「５番・捕手」でスタメン出場した田宮裕涼捕手が２打席連続の本塁打を放った。２回、１死走者なしで第１打席を迎えると、達のカットボールをライナーで右翼ポール際にたたき込んだ。さらに３回には、２死一塁から福島の真っすぐを右中間スタンドまで運び、派手にガッツポーズを決めた。「高１の秋以来」という２打席連発。シーズン