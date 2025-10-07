サッカー日本代表は７日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・吹田Ｓ）に向けた合宿２日目のトレーニングを千葉市内で行った。＊＊＊始動日となった６日はピッチで６人が汗を流したが、この日は１３人でのトレーニングとなり、より実戦に近いメニューも組み込まれた。フィールド選手はＤＦ長友佑都、ＤＦ安藤智哉、ＭＦ望月ヘンリー海輝、ＭＦ相馬勇紀の国内組４人に、欧州のＤＦ谷口彰悟、ＭＦ堂安律、ＭＦ中村敬斗