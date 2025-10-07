歌手の大黒摩季が７日、都内でイベント「ＫＩＭＯＮＯＩＳＴ（キモノイスト）２０２５」アワードに出席し、着物姿を披露した。日本の民族衣装である着物が大人のたしなみとして定着することを目指したイベントで、５回目の開催となる今回は初めて文化庁の協力を得た。全国ツアー中の大黒は、紫の着物にまさかのサングラス姿で登場。「（ステージで）歌わないでただ歩くって恥ずかしいんですよね」と、おちゃめな一面を見せた