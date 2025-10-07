大阪ミナミの地下街・なんばウォークは７日、作家・朱野帰子（あけの・かえるこ）さん書き下ろしのオリジナル短編小説「なんばウォーク、一周まわって」全４話・計２万冊を、２４日から１１月１８日まで、なんばウォーク内の４つの広場で無料配布することを発表した。朱野さんは、現代家庭の様々な事情を描いた「対岸の家事」や、働き方と職場の問題を浮き彫りにした「わたし、定時で帰ります。」などの代表作がある人気作家。