メ～テレ（名古屋テレビ） 日本最大級のファッションイベント「東京ガールズコレクション(TGC)」の名古屋での開催を、「めるる」がPRしました。 「TGCinあいち・なごや2026」が来年2月15日に、名古屋市のIGアリーナで開催されるのを前に、記者発表会が開かれました。 「TGC」の愛知県での開催は14年ぶりです。 今回は尾州・三河・知多の織物など、愛知ならではの文化や産業に光を当てた企画を展開する