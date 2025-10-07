『KIMONOIST 2025』アワードが7日に都内で行われ、受賞者が授賞式に出席した。【集合ショット】華やかすぎる…！豪華な着物を纏って登場した大黒摩季＆長濱ねるら今年は仁科亜季子、高橋克典、大黒摩季、唐田えりか、長濱ねる、枝並千花の6人が受賞。梨園の御家柄のなかで培われた美しい佇まいが印象的な仁科、時代劇で魅せる幅広い「キモノ」姿がダンディな高橋、自身のLIVEでJOTARO SAITOの「キモノ」クールな装いを披露した