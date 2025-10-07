〈ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』〉から続く「いま、毎月15万から20万もらってる人もいるよ。それが3年続いてる」《ーー衝撃写真ーー》「痩せほそったハダカ」はどう見ても60歳以上…新宿で「立ちんぼ」を続ける“年齢不詳の老女”琴音さん（仮名・舞台女優）は、路上で客をとる「たちんぼ」だけでなく、ときには詐欺