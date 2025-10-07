地域の特産品に親しんでもらおうと、今シーズンのラ・フランスの販売開始を前に大江町で7日、地元の園児らが実のもぎ取りを体験しました。ラ・フランスに親しんでもらおうと大江町の後藤喜代志さんの園地で交流会が開かれ、地元の大江幼稚園の園児らが参加しました。JAさがえ西村山によりますと、今シーズンのラ・フランスは7月に雨が少なかった影響で、大きさは平年に比べ小ぶりですが、糖度は平年より高く、品質の良