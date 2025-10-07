「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）阪神は九回に追いつかれ、引き分けとなった。１点を追う初回２死からヘルナンデスが二塁への内野安打で口火を切った。四球も絡んで打線がつながり、木浪の左前適時打で１点を返した。さらに二回２死二、三塁にヘルナンデスが左前適時打を放ち、前川も２打席連続安打となる適時二塁打を放つなどこの回３得点を挙げた。２点を追う八回は高