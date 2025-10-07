タレントの辻希美（38）が、7日、ブログを更新。17歳の長女・希空と生後2カ月の次女・夢空ちゃんの“そっくりショット”を披露した。【映像】夢空ちゃんを抱っこする兄たち&夢空ちゃんの寝床2025年8月8日に第5子の夢空ちゃんが誕生し、3男2女を育てている辻。ブログでは、子どもたちが末っ子をかわいがる様子を投稿していて、ミルクをあげる次男・昊空さんや、おもちゃを使ってあやす三男・幸空さんの姿を披露していた。