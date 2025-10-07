高市総裁は7日、自民党の新しい執行部の体制を発足させ、7日午後、連立の離脱も辞さない構えを見せている公明党と会談を行いました。自民党本部から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。高市総裁と新しい執行部は午後3時から、国会内で公明党の執行部にあいさつを行いました。公明党は高市総裁の保守的な政治姿勢に「連立離脱も辞さない」と強気の姿勢を見せていて、斉藤代表は終始硬い表情でカメラ撮影に応じ