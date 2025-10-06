鋭い洞察力を武器に数々の難事件に挑んでいく捜査官メグレの華麗なる捜査を描く『MAIGRET／主任警部メグレ』が、WOWOWにて11月29日（土）より日本初放送される。（第1話無料放送） 『ミスター・ビーン』ローワン・アトキンソン、新作で演じるのはジュール・メグレ警視！