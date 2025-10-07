6日朝、鹿角市の果樹園でリンゴ約100個が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと6日朝、鹿角市の60代の女性が鹿角市十和田錦木字泉森の果樹園を確認したところ、リンゴ約100個が食べられているのを発見しました。付近にはクマのものと思われるフンがありました。被害にあったのは、先月30日の午後4時半ごろから6日午前7時半ごろまでの間とみられています。