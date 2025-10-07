アニメ「キャッツ・アイ」来生瞳役の小松未可子、内海俊夫役の佐藤拓也 不朽の名作が令和によみがえる！アニメ『キャッツ・アイ』が、2025年9月26日(金)より、ディズニープラスで独占配信中。1981年に連載がスタートした北条司の同名人気コミックをアニメ化した本作。「喫茶キャッツアイ」のオーナーで三姉妹の来生瞳(CV：小松未可子)、泪(CV：小清水亜美)、愛(CV：花守ゆみり)にはもうひとつの顔があった。それは、世界の秘