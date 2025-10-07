秋篠宮家の長男、悠仁さまは今年、4月に筑波大学に入学され、9月には成年式を終えられた。武蔵大学社会学部教授の千田有紀さんは「天皇や皇室は、国民には親しみやすさと同時に、畏怖の念を持ってもらわなければならないのだが、悠仁さまにはそれが希薄だ。ご自身がこれまでいかに重圧や困難を克服されてきたのかを、積極的に強調されてもいいのではないか」という――。筑波大学筑波キャンパス（写真＝Kanrika／CC-BY-3.0／Wikime