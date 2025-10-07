JR東日本と東京電力エナジーパートナーは、くらしTEPCOポイントからJRE POINTへの交換サービスを9月17日午後2時から開始している。交換はドットマネー経由で、JR東日本のサービスやJRホテルメンバーズ以外からJRE POINTへ交換できる初の仕組みとなる。対象はくらしTEPCO web会員かつJRE POINT会員で、1回あたり300ポイント以上を1ポイント単位で受け付け、月間上限は1アカウントあたり100,000ポイント。交換レートは1対1で、くらし