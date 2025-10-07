瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜は気圧の谷や湿った空気の影響で、次第に雲に覆われるでしょう。 8日も曇りの天気になり、局地的に雨が降る見込みです。広い範囲で風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山で23度、津山で21度、高松で22度の予想です。日中の最高気温は岡山で28度、津山で26度、高松で29度でしょう。最低気温と最高気温ともに平年より高い状況が続きます。 9日以降はおおむね晴れて