レアル・ソシエダは6日、MFホン・ゴロチャテギとの2030年夏までの契約延長を発表した。開幕前、「大きなプレッシャーはあるけど、それよりも美しさの方を大切にしたかった」と口にした“4”の継承者が、レアル・ソシエダと新たな契りを交わした。2002年9月2日生まれのホン・ゴロチャテギは現在23歳。『スビエタ（練習場）』の門を叩いたのは15歳のときで、以降は各カテゴリーで昇格を重ねると、昨シーズンにレンタル移籍先のミ