映画監督の福田雄一さんは10月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】目黒蓮の「見たことない表情」のオフショット「新しい目黒蓮だ…！」福田さんは「僕のお気に入りの一枚を！ すでに解禁されている伝説の殺し屋時代の坂本の撮影中、手に持っていたナイフをカッコよく蹴るアクションで間違ってカメラの三脚を蹴っちゃった時の目黒くん」とつづり、劇場版『