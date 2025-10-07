特殊詐欺のかけ子をするためカンボジアに渡航し、犯行グループの拠点から詐欺の電話をかけ、70代の女性から現金2050万円をだまし取ったとして46歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、見目英明容疑者（46）です。見目容疑者は何者かと共謀し、警察官などを装い「マネーロンダリング事件に関わっていないか調べるために紙幣調査をします」などと言って、埼玉県に住む当時72歳の女性から現金2050万円をだまし取った疑