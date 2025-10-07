8日は低気圧からのびる前線が北日本を通過する見込みです。北日本では午前中を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。東・西日本も雲が多く、所により雨が降る見込みです。南西諸島は晴れますが、にわか雨の所もありそうです。10月8日からは二十四節気の寒露（かんろ）で、朝晩の冷え込みが強まり、草木に露が降りる頃のことです。ただ、最低・最高気温共に平年より高い所が多いでしょう。なお、台風22号は日本の