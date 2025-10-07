広島県廿日市市で小学生ら19人がハチに刺され、病院に搬送されました。【映像】現場の様子廿日市市消防本部によりますと午前11時頃、小学校の教師から「津和野街道の登山中に15人ほどハチに刺された」と119番通報がありました。ハチに刺されたのは、校外学習で訪れていた廿日市市の小学校6年生の児童15人と、教師、ボランティアガイドらの合わせて19人です。全員病院に搬送され命に別状はありませんが、児童1人が歩けなくな