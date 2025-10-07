◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―６楽天（７日・日向）巨人の育成・中田歩夢内野手が、フェニックス・リーグ１号をたたき込んだ。楽天戦に７回の守備から途中出場。６点を追う８回２死一塁の初打席で２番手右腕の江原に対すると、内角の１４９キロを振り抜いて左翼スタンドへ運んだ。パンチ力のある打撃で反撃ののろしを上げ、「１、２球目が変化球でボールが先行していたので、江原投手のことを考えた時に、直球が一