◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子決勝東京２―１東京（７日、滋賀ビッグレイク）決勝が行われ、東京都選抜が静岡を２―１で下し、地元開催だった２０１３年以来、１２年ぶりの優勝を飾った。東京は前半１８分、ＭＦ梶山蓮翔（ＦＣ東京Ｕ―１８）のＣＫにＤＦ橋本凜来（同）が頭を合わせて先制。さらに同２９分、梶山がＣＫを直接決めた。後半終了間際に失点したが、１点差でタイムアップの笛が鳴ると、ベンチか