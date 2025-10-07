男親の悩みや葛藤が顕在化し始めているかつて、日本の父親はほとんど育児に参加していなかった。ただただ働き、家に金を入れ、子供の世話は専業主婦の妻（や同居する自分の母親）に一切を任せていた。子供とのコミュニケーションはまともに取れず、子供のこともよくわかっていなかったが、その代わりに、子供の存在が仕事の直接的な「邪魔」になることもなかった。また、かつての日本では、人はある年齢になると大半が結婚し、その